"Холостячка" Мишина откровенно заговорила о своем выборе в финале

В пятницу, 18 декабря, состоится последний выпуск романтического шоу "Холостячка". Главная героиня Ксения Мишина решила поделиться с поклонниками мыслями накануне финала проекта, где она выберет партнера.

Так, 31-летняя знаменитость на личной странице в Instagram заявила, что совсем скоро закончится вся история проекта. Но для нее это будет только началом, ведь после выключения камер начнется совсем другая жизнь. Мишина добавила, что ей придется сделать важный выбор между двумя финалистами – Александром Эллертом и Алексеем Тригубенко – и показать его на всю страну. Но, по словам Холостячки, она не боится делать выбор. Так же, как не боится жить, доверять и любить.

"Совсем вы узнаете, чем закончится эта история. Конечно, закончится только телевизионная ее часть, жизнь продолжается и для меня это лишь начало. Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт прошлого или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие – решать только мне... Страшно ли мне?! Нет. Я не боюсь жить, не боюсь любить, не боюсь доверять. С каждым днем мне хочется все сильнее и ярче чувствовать вкус жизни", – написала Мишина.

Мишина показала фото со съемок финального випуска "Холостячки" Instagram Ксении Мишиной

Она также уточнила, что сделала для себя важный вывод на проекте: не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым.

"Не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того кто может компенсировать недостающее. Нужно быть наполненной и самодостаточной, и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой", – подытожила Ксения.

"Холостячка" Ксения Мишина Instagram Ксении Мишиной

В пятницу, 18 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ состоится финальный девятый выпуск популярного реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня Ксения Мишина из двух претендентов на свое сердце – Александра Эллерта и Алексея Тригубенко– выберет того, с кем видит дальше свое будущее.

Прежде чем сделать решающий выбор, Мишина отправится на последние свидания сезона с мужчинами. Также она познакомит участников со своим отцом.

Затем Холостячка откровенно поговорит с финалистами об отношениях, озвучив взаимные претензии. После чего она сделает свой выбор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина показала, как выглядит ее квартира в Киеве. Артистка проживает в ней вместе со своим сыном Платоном.