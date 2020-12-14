'Холостячка' Мишина объяснила, почему выгнала из проекта Рыбака

Украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина заявила, что прошлый восьмой выпуск вызвал большой ажиотаж. Также она прокомментировала вылет из проекта участника Андрея Рыбака.

"Холостячка" сообщила, что многие закидали ее сообщениями о том, что она совершила ошибку. Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Актриса считает, что ошибка – это когда что-то идет не так, "но сердце не может ошибаться". Мишина воспринимает это все, как опыт.

Такое решение в восьмом выпуске проекта женщина приняла потому, что ничего не чувствует к Андрею Рыбаку.

"Что может быть ценнее подарков судьбы, пусть даже в виде испытаний, когда мы узнаем себя?! Такие ситуации даются нам, чтобы мы проживали все в полной мере и создавали, оттачивали свою личность. У меня была прекрасная возможность пожить с разными эмоциями и проверить, насколько все-таки важны для меня те принципы, которые были затронуты", – отметила Мишина.

Она заявила, что никого не осуждает и за каждым оставляет право ошибаться. Кроме того, знаменитость не обижается и не злится, а наоборот – благодарит за все испытания.

Ранее, во время седьмого выпуска реалити "Холостячка", разгорелся скандал с участником Андреем Рыбаком.

Также участник Александр Эллерт прокомментировал разгоревшийся на шоу скандал вокруг его друга Рыбака.

В восьмом выпуске "Холостячки" Рыбак признался, что совсем недавно ему написала бывшая девушка и он хочет с ней встретиться.

Как сообщал OBOZREVATEL , ранее стало известно, кто из участников покинул седьмой выпуск "Холостячки".