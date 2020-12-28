"Холостячка" Мишина об отношениях с дочерью Эллерта: хочу быть для нее подругой
Украинская актриса, звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина заявила, что подружилась с дочерью своего избранника Александра Эллерта Элей после проекта.
Более того, по словам знаменитости, ее сын Платон также нашел общий язык с девочкой. Мишина отметила, что они с Эллертом стараются чаще проводить время вместе с детьми. Недавно они весело провели время в аквапарке. Такими подробностями Ксения поделилась в интервью изданию "Факты".
"Отношения с Элей у нас замечательные. Когда мы вместе – мы действительно вместе. Встречаемся тогда, когда у нее есть свободное время... Они подружились с Платоном, недавно вместе посещали аквапарк, где прекрасно провели время", – рассказала Мишина.
Ксения также выразила надежду на то, что в ближайшее время они с Элей сблизятся еще больше, ведь она хочет стать для нее подругой.
Напомним, что Ксения и Александр съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". С ними живет 8-летний сын Мишиной Платон.
Недавно Мишина поделилась подробностями совместного проживания с Эллертом после проекта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее стало известно, что Ксения Мишина на шоу "Холостячка" выбрала Александра Эллерта.
Затем мужчина впервые после финала прокомментировал победу.
Также он в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.