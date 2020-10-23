"Холостячка": кто покинул проект после первой вечеринки

Юля Ухина Люди 01:33, 24.10.2020 Обновлено: 01:48, 24.10.2020

В пятницу, 23 октября, в эфире телеканала СТБ состоялась премьера реалити-шоу "Холостячка", где мужчины ведут борьбу за сердце молодой актрисы Ксении Мишиной.

Так, главная героиня познакомилась с 16 претендентами на свое сердце, и уже в конце первой вечеринки четверо участников покинули проект. Более подробно о том, кто ушел из шоу и что стало причиной этому – читайте в материале OBOZREVATEL.

29-летний тренер по соблазнению, организатор туров в разные страны Андрей Кушков не получил розу от Ксении Мишиной. Во время вечеринки мужчина признался, что у его было 300 девушек. Он даже рассказал историю о том, как поспорил с другом на количество партнерш. Этот факт очень смутил Холостячку, она решила попрощаться с этим участником.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней реалити "Холостячка" делилась с поклонниками шутливым видео о первой вечеринке на проекте.

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