"Холостячка" Ксения Мишина рассказала о проблеме сексуального воспитания

Юля Ухина Люди 15:46, 20.10.2020 Обновлено: 16:15, 20.10.2020

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка" затронула важную тему, касающуюся сексуального воспитания детей.

Так, на личной странице в Instagram артистка опубликовала пост, в котором заявила, что, по ее мнению, в современных реалиях понятие интимной близости, любовных отношений в целом – полностью искаженно. Из-за этого, как отметила Мишина, ей становиться страшно за будущее поколение.

Ксения Мишина рассказала о проблеме сексуального воспитания детей
Instagram Ксении Мишиной

"Сексуальность. Как много в этом слове. Жизнь идет и такие фундаментальные вещи с ее течением раскрываются в нашей жизни все с новых и новых сторон. В детстве, если верить Фрейду, этот аспект закладывает в нас много сценариев, с которыми мы потом будем идти в жизнь. В подростковом возрасте он раскрывает нам душу: все же помнят первую горячу любовь?! Теперь, когда я и сама мама, я смотрю на это, и с высоты опыта мне становится страшно. То, какой сейчас дети видят эту сторону нашей жизни, не вдохновляет и не успокаивает. Клипы, доступность порно, блогеры и стримеры со всех сторон льется жуткая искаженная форма того, как выглядит этот на самом деле, священный и сакральный акт. Меня ужасает то, что мозг все сохраняет, все остается там... Как мы сможем воспитать, новое счастливое и свободное поколение, если в таком важном вопросе нет культуры, ограничений и правильной образовательной политики?!" – поделилась актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина поделилась первыми фото со съемок проекта "Холостячка". На них актриса позировала в белом банном халате и комнатных тапочках.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Зеленский объяснил, что принесет Донбассу свободная экономическая зона

Большинство украинцев выступили против свободной экономической зоны на Донбассе

Зеленского окружает много людей, которые работают на Россию, – Смешко

Зарплата врача должна составить 25 тысяч гривен, – Зеленский

В Украине решили создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским. Документ