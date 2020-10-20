"Холостячка" Ксения Мишина рассказала о проблеме сексуального воспитания

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка" затронула важную тему, касающуюся сексуального воспитания детей.

Так, на личной странице в Instagram артистка опубликовала пост, в котором заявила, что, по ее мнению, в современных реалиях понятие интимной близости, любовных отношений в целом – полностью искаженно. Из-за этого, как отметила Мишина, ей становиться страшно за будущее поколение.

Ксения Мишина рассказала о проблеме сексуального воспитания детей Instagram Ксении Мишиной

"Сексуальность. Как много в этом слове. Жизнь идет и такие фундаментальные вещи с ее течением раскрываются в нашей жизни все с новых и новых сторон. В детстве, если верить Фрейду, этот аспект закладывает в нас много сценариев, с которыми мы потом будем идти в жизнь. В подростковом возрасте он раскрывает нам душу: все же помнят первую горячу любовь?! Теперь, когда я и сама мама, я смотрю на это, и с высоты опыта мне становится страшно. То, какой сейчас дети видят эту сторону нашей жизни, не вдохновляет и не успокаивает. Клипы, доступность порно, блогеры и стримеры – со всех сторон льется жуткая искаженная форма того, как выглядит этот на самом деле, священный и сакральный акт. Меня ужасает то, что мозг все сохраняет, все остается там... Как мы сможем воспитать, новое счастливое и свободное поколение, если в таком важном вопросе нет культуры, ограничений и правильной образовательной политики?!" – поделилась актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина поделилась первыми фото со съемок проекта "Холостячка". На них актриса позировала в белом банном халате и комнатных тапочках.