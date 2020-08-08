Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", поделилась первыми фото со съемок проекта.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. На них Мишина позировала в белом банном халате и комнатных тапочках.

"Начало. Красиво, романтично, невероятно волнительно", – призналась Ксения.

Стартовали съемки реалити "Холостячка" с Ксенией Мишиной (Instagram Ксении Мишиной)

"Холостячка" Ксения Мишина поделилась первыми фото со съемок проекта (Instagram Ксении Мишиной)

"Холостячка" Ксения Мишина поделилась первыми фото со съемок проекта (Instagram Ксении Мишиной)

Ксения Мишина показала первые кадры со съемок "Холостячки" (Instagram Ксении Мишиной)

Премьера романтического реалити "Холостячка" состоится осенью на СТБ (Instagram Ксении Мишиной)

Премьера нового шоу "Холостячка" состоится уже этой осенью на телеканале СТБ. Главной героиней стала Ксения Мишина – популярная актриса и победительница одного из сезонов "Танців з зірками". Женщина в одиночку воспитывает сына и надеется, что проект может принести красок в ее жизнь.

К слову, ведущим шоу стал Григорий Решетник. Также недавно создатели "Холостячки" сообщили, что вместо роз Ксения будет вручать мужчинам на церемонии тематические бутоньерки.

Ксения Мишина будет вручать мужчинам на церемонии тематические бутоньерки (фото – stb.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина рассказала, каких мужчин ожидает увидеть на проекте "Холостячка".