"Холостячка" Ксения Мишина поделилась первыми фото со съемок проекта
Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", поделилась первыми фото со съемок проекта.
Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. На них Мишина позировала в белом банном халате и комнатных тапочках.
"Начало. Красиво, романтично, невероятно волнительно", – призналась Ксения.
Премьера нового шоу "Холостячка" состоится уже этой осенью на телеканале СТБ. Главной героиней стала Ксения Мишина – популярная актриса и победительница одного из сезонов "Танців з зірками". Женщина в одиночку воспитывает сына и надеется, что проект может принести красок в ее жизнь.
К слову, ведущим шоу стал Григорий Решетник. Также недавно создатели "Холостячки" сообщили, что вместо роз Ксения будет вручать мужчинам на церемонии тематические бутоньерки.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина рассказала, каких мужчин ожидает увидеть на проекте "Холостячка".