На "холостячку" Мишину накинулись хейтеры из-за возвращения в "Танці з зірками": актриса дала отпор

Украинская актриса, главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина резко ответила хейтерам, которые накинулись на нее из-за последнего эфира "Танці з зірками". В этом выпуске артистка была судьей.

Так, на своей странице в Instagram звезда решила поднять тему этики и доброты в интернете.

По словам Мишиной, ее директ просто разорвало от количества хейта и пожеланий смерти. Причиной стало то, что она поставила девять баллов за исполнение танца Юлии Саниной.

"И вот у меня вопрос: люди, вы серьезно? Мы сидим на развлекательном шоу, задача которого сделать так, чтобы вам было интересно и захватывающе. Я понимаю привязанность фанатов, для которых исполнитель – кумир, и они готовы на многое, но в такой ситуации?! Я же не 2 ей поставила. И даже если 2, я имею право на собственное мнение касательно танца", – написала актриса.

Ксения считает, что все те, кто пишут злобные пожелания, они прежде всего сами разрушают себя.

"Я очень надеюсь и верю, что в прошлом году, когда я с Женей Котом получала девятку, а то и хуже, вы не писали то же самое судьям прошлого сезона. Мы с Женей стояли на танцполе и понимали, что каждый из них имеет собственное мнение, и с достоинством принимали все оценки и комментарии, надеюсь, как и участники этого сезона…", – отметила артистка.

Ксения Мишина резко ответила хейтерам 24 канал

Также она напомнила, что в интернете все как в жизни – на том конце провода тоже читает человек.

"Ведите себя так, как в жизни. Я представить себе не могу, что должно быть в душе у человека, чтобы в такой ситуации он испытал такую разрушающую эмоцию. Но я всех вас прощаю и желаю вам обрести счастье и покой. И если уж тратить свое драгоценное время на сообщения незнакомым людям, пусть это будет что-то доброе, что наполнит вас самих любовью и добром", – добавила Мишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская актриса, главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала поклонникам, как она отдыхает после напряженного съемочного дня.