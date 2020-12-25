"Холостячка": как сложились отношения Мишиной и Эллерта

Главная героиня реалити "Холостячка", украинская актриса Ксения Мишина призналась, что после проекта они с Александром Эллертом вместе. Как оказалось, пара даже живет вместе.

По словам Мишиной, она сделала выбор сердцем и действительно полюбила мужчину. Об этом знаменитость заявила в студии ток-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали Мишина и Эллерт, каждый вечер у них – романтический. Когда у Эллерта есть время, он обязательно приготовит завтрак любимой.

Мишина и Эллерт в студии ток-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" Instagram "Холостячки"

Мишина и Эллерт живут вместе Пресс-служба СТБ

Также на своей странице в Instagram "холостячка" написала трогательный пост, в котором заявила о том, как сильно любит Эллерта.

"С тобой мне можно быть любой – смешной, глупой, несдержанной, уставшей... любой! Никогда еще твои глаза не показали мне вопроса или сомнения. Вижу в них всегда одно и то же: глубину твоей души. Она как Марианская впадина, но падая в нее я совсем не боюсь. Это, пожалуй, единственный раз, когда я не паникую, отпуская контроль и растворяясь в моменте", – отметила звезда.

Фотосессия Мишиной и Эллерта Instagram Мишиной

Кроме того, знаменитость вспомнила первые свидание и поцелуй с мужчиной. По ее словам, она долго сопротивлялась, но это было сложно.

"Я люблю тебя! Я благодарю тебя за то, что пронес всю эту нежность и близость через свою жизнь до встречи со мной. И давай так и будем лететь, как сейчас! Над планетами и кометами, изучая и излучая только наш с тобой космос?!" – добавила Мишина.

Мишина и Эллерт в финале проекта "Холостячка" Пресс-служба СТБ

Эллерт также опубликовал на своей странице в Instagram нежный пост о своей любви к Ксении. Он заявил, что для него женщина тот космос, о котором мужчина говорил в финале.

"Она та самая вселенная... Та неистовость... Если еще не запатентовано это слово, то я забираю себе, вернее для нее", – сказал Эллерт.

Мишина и Эллерт встречаются Instagram Эллерта

Мишина и Эллерт живут вместе уже несколько месяцев Пресс-служба СТБ

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