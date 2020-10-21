"Холостячка": где и когда смотреть первый выпуск

В пятницу, 23 октября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала актриса Ксения Мишина.

На первой вечеринке зрители наконец-то увидят участников, их первое знакомство с артистой и подарки, которые они подготовили. За сердце Мишиной будут бороться 15 самых достойных мужчин Украины. Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ.

По словам инсайдеров, один из участников решит сразу пригласить на свидание Мишину на глазах у всех. Также на проект придет мужчина, с которым она была ранее знакома, но он почему-то отрицает это.

"Этого не может быть, поскольку я бы точно запомнил знакомство с тобой", – ответил участник.

Кроме того, Ксения увидит мужчину, с которым она познакомилась на другом ТВ-проекте и с которым у нее хорошие приятельские отношения. Но как актриса отреагирует на его появление в реалити и возникнет ли между ними романтическая искра – можно будет узнать уже в пятницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина поделилась первыми фото со съемок проекта "Холостячка". На них актриса позировала в белом банном халате и комнатных тапочках.