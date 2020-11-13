Кто пройдет в финал "Холостячки" и на каком свидании возможен секс: откровенные ответы участников шоу на блиц-опрос

Участники романтического реалити "Холостячка" на СТБ – Андрей Рыбак, Назар Дзивульский и Александр Эллерт приняли участие в блиц-опросе.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL претенденты на сердце главной "Холостячки" Украины Ксении Мишиной рассказали, кого считают главным конкурентом на проекте, о стратегиях завоевания Мишиной и интересных фактах о себе.

Андрей Рыбак

1. Кто главный твой конкурент на проекте?

– Я сам. Ведь чтобы должным образом проявить себя перед Ксенией, во многом мне нужно разобраться для начала в себе. И тогда я смогу найти в себе силы открываться человеку и любить его без причин.

2. Чем будешь завоевывать "Холостячку"?

– Своими поступками, креативом и, надеюсь, чувствами. Я попытаюсь сделать все, что в моих силах.

3. Кто, по твоему мнению, пройдет в финал?

– Тот, кто лучше себя проявит и понравится Ксении Мишиной. Тот, кто больше всего ей подойдет. Надеюсь, это я.

4. Что для тебя самое сложное в проекте?

– Атмосфера конкуренции. Она на проекте слишком нарочитая. За одной девушкой, которая тебе нравится, ухаживают сразу несколько парней. Если в обычной жизни на свиданиях ты просто стараешься хорошо провести время с человеком, то в реалити все сводится к соревнованиям. Ты чувствуешь, что тебя поджимают конкуренты. Очень сложно забыть об этом ощущении, когда сегодня с Ксенией встречаешься ты, а завтра – уже кто-то другой. Из-за переживаний совершаешь ошибки, ведешь себя странно. Ксюша может это воспринять как неуверенность или нервозность. А на самом деле ты просто пытаешься выглядеть лучше, чем другие парни.

5. Как бывшие девушки отнеслись к твоему участию в проекте?

– Было такое, что бывшие мне звонили и предлагали встретиться. Кто-то воспринял мое участие иронично, кто-то сказал: "А что ж ты за мной так не ухаживал, как за Ксенией?". Но в целом, я надеюсь, положительно. Вообще у меня с бывшими девушками хорошие отношения.

6. На каком свидании ты бы предложил секс девушке?

– Я вообще никогда не предлагаю девушкам секс или поцелуй, или подобное. Как по мне, это странно. Если дело идет к сексу, вы оба не против, то это случится на каком бы там ни было свидании: на первом или минус первом, десятом или сотом, если вы дотерпите. А можно вообще встречаться без секса! Но не долго. Я за взаимность в отношениях. Девушка не должна звонить или писать первой, но она может сделать что-то соизмеримое этому, чтобы показать свою заинтересованность.

7. Три интересных факта о тебе:

я не умею лазить по канату – это зрители уже узнали во втором выпуске;

я всем говорю, что играл за городскую команду по футболу, хотя по факту это неправда. Я играл в футбол,но не играл за город;

у меня плохая память. Каким был первый факт?

Назар Дзивульский

1. Кто главный твой конкурент на проекте?

– Я считаю главным конкурентом Андрея Рыбака, так как он достаточно активный участник.

2. Чем будешь завоевывать "Холостячку"?

– Экстремальными свиданиями. Мы договорились с Ксюшей прыгнуть с самолета. А она очень легкая на подъем!

3. Кто, по твоему мнению, пройдет в финал?

– Кроме себя, в финале вижу Андрея Рыбака, Александра Эллерта и Женю Ковтуненко.

4. Что для тебя самое сложное в проекте?

– Находиться в доме, где нет связи и возможности работать. Ведь работа и самореализация для меня играют очень важную роль. Также расстояние с родными и друзьями, которых мне не хватает.

5. Как бывшие девушки отнеслись к твоему участию в проекте?

– Бывшие девушки негативно отнеслись к этому, поэтому они и бывшие. Стараются внести долю негатива, но я его вычеркнул из своей жизни. Для меня экологически чистое общение – прежде всего!

6. На каком свидании ты бы предложил секс девушке?

– Для меня сексуальные отношения – это очень интимный вопрос. Я должен понимать, что это моя будущая жена, а не просто партнер.

7. Три интересных факта о тебе:

руки больше, чем ноги;

путешествую с рюкзаком;

жил во Вьетнаме.

Александр Эллерт

1. Кто твой главный конкурент на проекте?

– Мой собственный характер и мои мыслишки.

2. Чем будешь завоевывать "Холостячку"?

– Эклерами.

3. Кто, по твоему мнению, пройдет в финал?

– 100% Гриша Решетник и я. И там уже будет жесткая борьба…

4. Что для тебя самое сложное в проекте?

– Показывать свои чувства перед камерами и находиться в условиях конкуренции. До проекта мне казалось, что все будет намного легче.

5. Как бывшие девушки отнеслись к твоему участию в проекте?

– Я их не ставил в известность.

6. На каком свидании ты бы предложил секс девушке?

– Это зависит от девушки и что я от нее хочу. Если цель – секс, я попытаюсь намекнуть на первом свидании. Если же планы глобальнее, то дождусь второй с половиной встречи.

7. Три интересных факта о тебе:

у меня хрустит нога;

я обожаю желе;

я делаю маникюр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее "Холостячка" Мишина призналась, какая особенность ей нравится в мужчинах.