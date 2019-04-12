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Хохотали до последнего: известный комик умер прямо на сцене

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В британском городе Бистер прямо на сцене умер известный стендап-комик Ян Когнито.

По данным ВВС, 60-летний артист во время выступления разговаривал с публикой и внезапно начал задыхаться.

Когнито замолчал и сел на несколько минут, а зрители даже не подозревали, что ему стало плохо. Они подумали, что это часть сценария и начали хохотать.

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Как выяснилось, комик плохо себя чувствовал еще до концерта, но решил не отменять мероприятие. Ироничной и фатальной стала фраза, которую он произнес перед смертью.

"Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском", – сказал он, вызвав смех.

Ян Когнито

Ян Когнито

ВВС

Странное поведение комика вызвало тревогу организаторов. Они вызвали врачей, но те уже не могли помочь, потому что из-за приступа он умер. Многие до последнего думали, что это розыграш, и ждали, что он скажет "бу".

Настоящее имя Яна Когнито – Пол Барбери. Он родился в 1958 году, а покорять сцену начал в середине восьмидесятых годов. Его знакомые рассказали, что смерть на сцене была именно тем способом, которым он хотел уйти из жизни, "за исключением, что он хотел бы больше денег".

В 1999 году Ян Когнито был удостоен звания лучшего стендапера по версии Time Out.

Ян Когнито

Ян Когнито

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Хохотали до последнего: известный комик умер прямо на сцене

MSN Entertainment

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Место
Великобритания
Тег
шоу-бизнес
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