"Ходячий секс": Лобода с декольте до пупка устроила жаркие танцы

Популярная украинская певица Светлана Лобода поделилась новым видео, которое взволновало ее поклонников.

В ролике, который артистка разместила в Instagram, Лобода показала, как проходит подготовка к выходу на сцену. В кадре артистка распевается и разминается перед концертом.

При этом, Светлана надела соблазнительный корсет с очень глубоким декольте и жакет. Подписчики сразу же принялись обсуждать и откровенный наряд звезды, и ее горячие танцы:

"Костюм топ", "Роскошная и красивая", "Самая крутая и кайфовая", "Крутость зашкаливает", "Бомбическа! Светик - огонь", "Огонь и грация".

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышло интервью Светланы Лободы скандальной журналистке Ксении Собчак. Певица рассказала о своих отношениях с Линдеманном, а также порассуждала о ситуации между Украиной и Россией.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!