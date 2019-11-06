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6 ноября • обновлено в 11:58
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"Ходячий секс": Лобода с декольте до пупка устроила жаркие танцы

1.5т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Светлана Лобода поделилась новым видео, которое взволновало ее поклонников.

В ролике, который артистка разместила в Instagram, Лобода показала, как проходит подготовка к выходу на сцену. В кадре артистка распевается и разминается перед концертом.

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При этом, Светлана надела соблазнительный корсет с очень глубоким декольте и жакет. Подписчики сразу же принялись обсуждать и откровенный наряд звезды, и ее горячие танцы:

"Костюм топ", "Роскошная и красивая", "Самая крутая и кайфовая", "Крутость зашкаливает", "Бомбическа! Светик - огонь", "Огонь и грация".

"Ходячий секс": Лобода с декольте до пупка устроила жаркие танцы

Instagram

"Ходячий секс": Лобода с декольте до пупка устроила жаркие танцы

Instagram

"Ходячий секс": Лобода с декольте до пупка устроила жаркие танцы

Instagram

"Ходячий секс": Лобода с декольте до пупка устроила жаркие танцы

Instagram

"Ходячий секс": Лобода с декольте до пупка устроила жаркие танцы

Instagram

"Ходячий секс": Лобода с декольте до пупка устроила жаркие танцы

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышло интервью Светланы Лободы скандальной журналистке Ксении Собчак. Певица рассказала о своих отношениях с Линдеманном, а также порассуждала о ситуации между Украиной и Россией.

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Персона
Светлана Лобода
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Блин,смех и грех."ходячий секс".Это как,прям на ходу?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лобода напоминает мне почему-то Сергея Зверева
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