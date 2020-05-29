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29 мая • обновлено в 09:24
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"Ходить и лежать не могу": 81-летняя Федосеева-Шукшина получила серьезную травму

2.8т
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Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина потеряла сознание и получила серьезную травму.

Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина

iz.ru

Так, сообщается, что 81-летняя знаменитость захотела пить. Утром она вышла из спальни, дошла до кухни, однако затем ноги актрисы подкосились и она потеряла сознание. На шум прибежала дочь Ольга, которой даже пришлось вызвать "скорую".

"В семь утра вышла водички попить, ступила на кухню и грохнулась. Упала прямо на копчик. Ходить не могу, лежать не могу, стоять не могу, сидеть не могу. Вот такой ушиб сильный. Сзади все болит", – рассказала Федосеева-Шукшина.

Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина

rg.ru

Сообщается, что дочь артистки считает, что здоровье ее матери ухудшилось из-за махинаций Бари Алибасова с ее квартирой, который переоформил недвижимость на своего помощника.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

rambler.ru

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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