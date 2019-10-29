Ходил и шатался: звезду "Бэтмена" сняли пьяным на улице

Американский актер Бен Аффлек был замечен на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения. Звезда "Бэтмена" разгуливал по улице в маске после вечеринки в честь Хэллоуина.

Актер едва не упал, но сумел сохранить равновесие, уцепившись за стоявшую рядом машину. Видеозапись опубликовал портал TMZ.

Бен Аффлек Esquire

После вечеринки актер отправился в казино. Там Бена Аффлека усадили за стол и выдали ему фишки на 20 тысяч долларов.

Бен Аффлек в казино

Бен Аффлек играет в казино

Отмечается, что Аффлек продолжительное время борется с алкогольной зависимостью. Артист неоднократно оказывался в реабилитационных клиниках.

Аффлек снялся в таких фильмах, как "Исчезнувшая", "Умница Уилл Хантинг", "Перл-Харбор", "200 сигарет", "Армагеддон", "Догма" и "Девушка из Джерси", а также исполнил роль Бэтмена в нескольких картинах по комиксам DC

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