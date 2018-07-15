"Хочу быть мамой!" Астафьева сделала откровенное признание о личной жизни

Украинский секс-символ, певица и актриса Дарья Астафьева заявила, что мечтает о создании семьи и рождении ребенка.

Со своим женихом Артемом Кимом, которого обвинили в многомиллионном хищении средств, у нее пока не получается завести детей. Также из-за его ареста Астафьева сейчас не может выйти за него замуж, рассказала она в интервью ТСН.

"Я, как любая девушка, хочу семью, хочу быть невестой, матерью. Но не в таком положении мне это хочется делать. Настолько личная драма. Я ничего не могу сделать, и рядом мужчина, который ничего не может. Я не желаю никому пережить то, что происходит с нами", ― поделилась певица.

Дарья Астафьева

Также Астафьева призналась, что из-за постоянных стрессов у нее обострилось хроническое заболевание ― псориаз.

"Я с этим не могу справиться, все продолжается, ничего не помогает. Сейчас я держусь, потому что стараюсь не нервничать. Это все есть, эти пятна", ― поделилась она.

Как писал OBOZREVATEL, Дарья Астафьева рассказала правду о своих отношения с Артемом Кимом. Судебные разбирательства над парнем длятся еще с лета 2017 года.