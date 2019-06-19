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"Хочется сожрать": Топалов умилил сеть фото с сыном

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Российский певец Влад Топалов показал милое фото маленького сына, которого украинская телеведущая Регина Тодоренко родила в декабре 2018 года.

Соответствующим снимком он похвастался на своей странице в Instagram, вызвав восторженные отзывы фанатов.

"Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку", – подписал он под снимком.

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В комментариях поклонники восхитились милым снимком. Российский шоумен и "отец со стажем" Максим Галкин посоветовал Топалову не торопить время. "Не торопи время! Наслаждайся", – написал он.

"Хочется сожрать": Топалов умилил сеть фото с сыном

"Какое искреннее признание", "Муфаса и Симба! Такие ножки сладенькие", "Как здорово! Влад – супер папа", "Боже наконец нам показали пупсика. Растите здоровенькими", – написали поклонники.

"Хочется сожрать": Топалов умилил сеть фото с сыном
"Хочется сожрать": Топалов умилил сеть фото с сыном
"Хочется сожрать": Топалов умилил сеть фото с сыном
"Хочется сожрать": Топалов умилил сеть фото с сыном
Топалов с сыном

Топалов с сыном

Instagram@vladtopalovofficial

Топалов и сын

Топалов и сын

Instagram@vladtopalovofficial

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Персоны
Влад ТопаловРегина Тодоренко
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесдети
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