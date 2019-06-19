"Хочется сожрать": Топалов умилил сеть фото с сыном

Российский певец Влад Топалов показал милое фото маленького сына, которого украинская телеведущая Регина Тодоренко родила в декабре 2018 года.
Соответствующим снимком он похвастался на своей странице в Instagram, вызвав восторженные отзывы фанатов.
"Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку", – подписал он под снимком.
В комментариях поклонники восхитились милым снимком. Российский шоумен и "отец со стажем" Максим Галкин посоветовал Топалову не торопить время. "Не торопи время! Наслаждайся", – написал он.
"Какое искреннее признание", "Муфаса и Симба! Такие ножки сладенькие", "Как здорово! Влад – супер папа", "Боже наконец нам показали пупсика. Растите здоровенькими", – написали поклонники.
Топалов с сыном
Instagram@vladtopalovofficial
Топалов и сын
Instagram@vladtopalovofficial
Как сообщал OBOZREVATEL:
Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от Влада Топалова.
Поначалу на новоиспеченных родителей обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Вскоре они все же прервали молчание: Топалов рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя малыша.Его назвали Михаилом (Майклом) в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
Позже Тодоренко призналась, что хочет родить еще и девочку.
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