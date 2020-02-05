"Хочется послать!" В сеть попало видео ссоры Валерии с Пригожиным

Российский продюсер Иосиф Пригожин поделился новым видео, на котором показал фрагмент ссоры со своей супругой, певицей Валерией.

Соответствующий ролик Пригожин опубликовал на личной странице в Instagram.

Иосиф Пригожин и Валерия versiya.info

Так, на видео Валерия говорит:

"А сейчас мне очень хочется послать Пригожина. Очень хочется послать! Но я этого делать не умею, поэтому сдержусь и скажу просто "до свидания".

Само видео Пригожин подписал так:

"И это на просьбу записать ролик к 1 марта в Доме музыки. Разве так можно? Злится последнее время на меня. И это после 16 лет брака".

Примечательно, что Валерия отреагировала на публикацию мужа и добавила в комментариях под видео:

Поклонников пары обеспокоило подобное поведение супругов, ведь для многих брак Валерии и Иосифа – пример.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о случае, когда его жене, певице Валерии пришлось выйти на сцену после избиения.

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