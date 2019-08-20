"Хочется кричать": Богомолов дал исчерпывающий ответ о женитьбе с Собчак

Режиссер Константин Богомолов впервые прокомментировал драку с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом и ответил на слухи по поводу свадьбы с телеведущей.

Соответствующее интервью он дал информагентству ТАСС, уточнив, что его личная жизнь на виду у всех, потому выносить слишком много подробностей не хочется.

"Особо не комментирую личную жизнь. Хотел бы продолжать в том же духе. Она и так слишком на виду. А Instagram – это искреннее проявление чувств, это один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда – кричать. Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид", – ответил он на вопрос о свадьбе с Собчак.

Богомолов не хочет афишировать данные о свадьбе с Собчак instagram /konbog75

По поводу нашумевшей драки с Виторганом, которую обсуждали несколько месяцев зимой, он рассказал с иронией. Режиссер хочет когда-нибудь восстановить отношения с бывшим мужем возлюбленной.

"Как показали последние полгода, к моему лицу руками прикасались. Рассматриваю это как желание прикоснуться к прекрасному. Вряд ли уместно шутить на эту тему… Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться. Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь. Бывало, орал на репетициях на людей. И матом мог. Потом извинялся. Всегда, через очень короткое время, прошу прощения за несдержанность", – добавил он.

Богомолов и Собчак - отношения instagram /konbog75

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный блогер Лена Миро заявила, что причиной столь быстрой свадьбы является беременность Собчак. Позже в сети заметили "округлившийся живот" телеведущей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал