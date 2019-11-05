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5 ноября • обновлено в 17:40
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"Хочет замуж!" Звезда "Универа" показала пышную грудь в белье

1.4т Читать материал на украинском

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская порадовала поклонников пикантным фото. На нем она продемонстрировала пышную грудь позируя в кружевном белье.

Фото актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

life.ru

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"Настасья хочет замуж", "Слишком жарко", "Самая красивая", "Не, ну это слишком хорошо", "Вы самая лучшая", "Шикарная", "Ну и зачем выкладывать такое?", "Вы огонь!", - пишут в сети.

"Хочет замуж!" Звезда "Универа" показала пышную грудь в белье
"Хочет замуж!" Звезда "Универа" показала пышную грудь в белье
"Хочет замуж!" Звезда "Универа" показала пышную грудь в белье
"Хочет замуж!" Звезда "Универа" показала пышную грудь в белье
"Хочет замуж!" Звезда "Универа" показала пышную грудь в белье
"Хочет замуж!" Звезда "Универа" показала пышную грудь в белье
"Хочет замуж!" Звезда "Универа" показала пышную грудь в белье

Как ранее писал OBOZREVATEL, Самбурская серьезно отравилась средством от простуды, которое купила в аптеке. Врач сказал актрисе, что она напоролась на подделку.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Настасья Самбурская
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