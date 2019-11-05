"Хочет замуж!" Звезда "Универа" показала пышную грудь в белье

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская порадовала поклонников пикантным фото. На нем она продемонстрировала пышную грудь позируя в кружевном белье.

Фото актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Настасья Самбурская life.ru

"Настасья хочет замуж", "Слишком жарко", "Самая красивая", "Не, ну это слишком хорошо", "Вы самая лучшая", "Шикарная", "Ну и зачем выкладывать такое?", "Вы огонь!", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Самбурская серьезно отравилась средством от простуды, которое купила в аптеке. Врач сказал актрисе, что она напоролась на подделку.

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