"Хочет замуж!" Звезда "Универа" показала пышную грудь в белье

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская порадовала поклонников пикантным фото. На нем она продемонстрировала пышную грудь позируя в кружевном белье.
Фото актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Настасья Самбурская
life.ru
Знаете, я вот это вот, честно говоря не приветствую, вот когда нечем брать, начинаются, сиськи, жопы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне. Хорошо, что я не пошла на поводу у этой странной моды. Мне вообще лайки не нужны. Я и без лайков нормально живу.
"Настасья хочет замуж", "Слишком жарко", "Самая красивая", "Не, ну это слишком хорошо", "Вы самая лучшая", "Шикарная", "Ну и зачем выкладывать такое?", "Вы огонь!", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Самбурская серьезно отравилась средством от простуды, которое купила в аптеке. Врач сказал актрисе, что она напоролась на подделку.
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