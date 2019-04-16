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"Хочет уничтожить Россию!" Волочкова вызвала Навального на дуэль из-за Путина

1.4тЧитать материал на украинском

Скандальная российская прима-балерина Анастасия Волочкова вызвала на "шпагатную дуэль" оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом она написала в Instagram в ответ на критику с его стороны, направленную на скандальное интервью, где она "прогнулась" перед президентом РФ Владимиром Путиным (чтобы посмотреть видео Навального, проскролльте до конца страницы).

Оппозиционер рассказал, что символом путинской России являются "единороссы" и богемная элита, живущая красивой жизнью. А Волочкова выступила флагманом социального неравенства в стране.

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"Самая большая проблема нашей страны, что никто другой не может делать такого классного шпагата, как Анастасия Волочкова, которая, мне кажется, сфотографировалась в своем знаменитом шпагате со всеми предметами на планете Земля: с каждым столбом, с каждой пальмой. То, что вы слышали, это взгляд элиты на происходящее", – подколол Навальный балерину.

"Хочет уничтожить Россию!" Волочкова вызвала Навального на дуэль из-за Путина

Волочкову взбесили слова оппозиционера. По ее словам, Навальный добивается, чтобы "единороссы" и такая элита "сгинули, дав возможность уничтожить Россию". По словам балерины, нищим россиянам "не лень лить грязь и осуждать". А слова Навального о том, что Волочкова является "символом путинской России", для нее – "большая честь".

Она добавила, что шпагат, который "не дает покоя Навальному", является элементом ее профессии. А в словах оппозиционера она увидела "его сексуальную фантазию".

"Господин Навальный. Хочу Вам сказать одно. Я-то своим шпагатом, который Вам так не дает покоя, могу гордиться. Как и всем моим творчеством, которым я прославляла Россию на мировых сценах! А чем можете гордиться Вы? Тем, что Вы как "засланный казачок", хотите внести смуту в сознание людей России? Позор Вам! Так вот, если бы Вы сели на шпагат, от Вас было бы больше толку! Вызываю Вас на "шпагатную дуэль"! И посмотрим, длина и стройность чьего шпагата объединит Россию с мировым сообществом, не могущим простить России ее мощи, силы духа и стойкости людей и величия президента", – призвала Волочкова.

Меня одолевают различными комментами на мое откровенное интервью на "Эхо Москвы..." Оказалось, что мои слова в поддержку Путина и о том, что не надо винить президента страны за нищету тех, кто не может ничего делать, кроме того, чтобы обвинять его во всех своих бедах и ущербности, задели оппозиционера Навального.😝 Да. Я честно высказала свое мнение о том, что если людей, сидящих на своей завалинке, которую они не могут "возделывать, как собственный сад" и приводить его в порядок.(а для этого не нужны деньги) Нужен труд и упорство. А многим лень. Не лень им лить грязь и осуждать... И вот, Навальный, называя меня "символом путинской России", а для меня это большая Честь! Говорит о том, что такие "рожи" сами должны уехать из страны.. Подождите. Так вот чего добивается этот несущий бред, человек. Того, чтобы люди, отстаивающие честь и Гордость страны сгинули, дав возможность человеку, продавшему свою честь и совесть за деньги тех, кто оплачивает его дешевую и бессовестную политику, уничтожить Россию. И если мой шпагат (а это элемент моей профессии, ), не дает покоя и Навальному, (видимо, это его сексуальная фантазия😂), то это показатель того, что его дешевая политика схожа с творческим миром, не принимающим конкуренции.. Господин Навальный. Хочу Вам сказать одно. Я-то своим шпагатом который Вам так не дает покоя,🤣 могу гордиться. Как и всем моим творчеством, которым я прославляла Россию на мировых сценах! А чем можете гордиться Вы?😝 Тем, что Вы как "засланный казачок" , хотите внести смуту в сознание людей России? Позор Вам! Так вот если бы Вы сели на шпагат😂 , от Вас было бы больше толку! И вообще, не на шпагаты мои засматривались бы🤣, а своим делом занимались. Или своей клоунадой. И ещё. Вы не интересны никому. Поэтому и пиаритесь на своем дешевом ютюбовском ящике лишь за счет публичных людей, достигших своего признания трудом, потом и кровью.. А судя по Вашим бестолковым высказываниям , получается, что, и за счет моего имени... Вызываю Вас на "шпагатную дуэль" ! И посмотрим, длина и стройнойсть чьего шпагата объединит Россию с мировым сообществом, не могущим простить России её мощи, силы духа и стойкости людей и величия президента.

Допис, поширений Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Волочкова в интервью "Эхо Москвы" заявила, что россияне сами виноваты в своей нищите. Она посоветовала всем, кому плохо живется в РФ, выезжать в другие страны.

  • Также звезда едко высказалась о политических амбициях кресницы Путина Ксении Собчак.

  • Продюсер Иосиф Пригожин после этого посоветовал балерине "не открывать рот", потому что она не разбирается ни в политике, ни в экономике.

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Персоны
Анастасия ВолочковаАлексей Навальный
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Комментарии
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12
Смешно
1
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0
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вечно недотраханная "балерина" имеет таракана в голове по кличке Шпагат.
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Древний Укр
Древний Укр
Насральный маргинал.Кто надеется на дуркаине,что он станет пердизентом в России и развалит её,тот идиот.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры не знают что такое шпагат, они от страха в рейтузы гадят просто от мысли что придут русские их в ад опять отправить за преступления)))
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