"Хочет уничтожить Россию!" Волочкова вызвала Навального на дуэль из-за Путина

Скандальная российская прима-балерина Анастасия Волочкова вызвала на "шпагатную дуэль" оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом она написала в Instagram в ответ на критику с его стороны, направленную на скандальное интервью, где она "прогнулась" перед президентом РФ Владимиром Путиным (чтобы посмотреть видео Навального, проскролльте до конца страницы).

Оппозиционер рассказал, что символом путинской России являются "единороссы" и богемная элита, живущая красивой жизнью. А Волочкова выступила флагманом социального неравенства в стране.

"Самая большая проблема нашей страны, что никто другой не может делать такого классного шпагата, как Анастасия Волочкова, которая, мне кажется, сфотографировалась в своем знаменитом шпагате со всеми предметами на планете Земля: с каждым столбом, с каждой пальмой. То, что вы слышали, это взгляд элиты на происходящее", – подколол Навальный балерину.

Волочкову взбесили слова оппозиционера. По ее словам, Навальный добивается, чтобы "единороссы" и такая элита "сгинули, дав возможность уничтожить Россию". По словам балерины, нищим россиянам "не лень лить грязь и осуждать". А слова Навального о том, что Волочкова является "символом путинской России", для нее – "большая честь".

Она добавила, что шпагат, который "не дает покоя Навальному", является элементом ее профессии. А в словах оппозиционера она увидела "его сексуальную фантазию".

"Господин Навальный. Хочу Вам сказать одно. Я-то своим шпагатом, который Вам так не дает покоя, могу гордиться. Как и всем моим творчеством, которым я прославляла Россию на мировых сценах! А чем можете гордиться Вы? Тем, что Вы как "засланный казачок", хотите внести смуту в сознание людей России? Позор Вам! Так вот, если бы Вы сели на шпагат, от Вас было бы больше толку! Вызываю Вас на "шпагатную дуэль"! И посмотрим, длина и стройность чьего шпагата объединит Россию с мировым сообществом, не могущим простить России ее мощи, силы духа и стойкости людей и величия президента", – призвала Волочкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Волочкова в интервью "Эхо Москвы" заявила, что россияне сами виноваты в своей нищите. Она посоветовала всем, кому плохо живется в РФ, выезжать в другие страны.

Также звезда едко высказалась о политических амбициях кресницы Путина Ксении Собчак.

Продюсер Иосиф Пригожин после этого посоветовал балерине "не открывать рот", потому что она не разбирается ни в политике, ни в экономике.

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