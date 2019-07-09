"Хочет дать денег": Цой раскрыла неожиданные подробности развода Лолиты

Певица Лолита Милявская хочет купить квартиру дочери бывшего мужа Дмитрия Иванова, с которым неожиданно развелась, или дать ему денег.

Неожиданными подробностями развода поделилась артистка Анита Цой в интервью порталу Teleprogramma.pro, уточнив, что ее коллега очень переживает из-за расставания.

По ее словам, Милявская зарабатывает больше Иванова, и из-за неравенства, вероятно, брак в результате развалился.

"Лично я, поклонники Лолиты и все ее друзья будут только рады, если она помирится с мужем. Может, у них все получимся. Может, они правда просто погорячились? Когда Дима сказал, что собирается разводиться, Лола очень переживала и переживает до сих пор. Но расставание проходит спокойно: без истерик, ругани и лишних эмоций. Она переживает по-другому. Думает купить квартиру дочери Димы или дать ему с собой денег. Переживает, как он будет бедный без нее, не будет ли голодать", – заявила Цой.

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская Утро

По мнению певицы, Лолита баловала его, а мужчине нужно давать возможность самому себя проявлять. Однако Цой предположила, что Милявская и Иванов все еще могут вновь сойтись.

"Диме, видимо, самому хочется быть мужчиной, лидером. Лола пока зарабатывает больше, чем он. В этом вопросе есть сложности. На самом деле они пара неплохая, но время с седьмого по десятый год семейной жизни — кризисное. Я сама не раз испытывала семейные кризисы в отношениях… У Лолиты тоже может получиться, если оба супруга будут стараться выполнять обязательства, которые они на себя взяли. Обиды, даже старые, разрушают семьи", — добавила Цой.

Иванов и Милявская развелись instagrammi.ru/dmitriy-ivanov/

Как сообщал OBOZREVATEL, Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись. чтобы больше не выяснять отношения.

Позже Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

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