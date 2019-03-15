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"Хочешь похудеть — разведись!" В сети обсуждают, как изменился Петросян с молодой любовницей

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В сети разгорелось обсуждение внешнего вида российского комика Евгения Петросяна. По словам подписчиков, после скандального развода он очень похудел и стал выглядеть более счастливым.

Комик опубликовал на своей странице в Instagram фото и поделился секретом своей хорошей формы: "Говорят, чтобы крепко стоять на ногах, нужно бежать вперед! Я стараюсь каждый день!". Об этом сообщило издание 7days.

Евгений Петросян

Евгений Петросян

ntts.lt

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"Хочешь похудеть — разведись и найди молодуху!" "Новая жизнь — и сразу искорки во взгляде", "Вот что значит, новая любовь - минус десятки лет и килограммов" — прокомментировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.

16 ноября суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.

Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.

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