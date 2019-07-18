"Хочешь кого-то убить?" Звезда КВН взяла в руки оружие и взбесила сеть

Российская звезда КВН актриса "Уральских пельменей" Юлия Михалкова взяла в руки оружие и взбесила сеть.
Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Михалкова позировала держа в руках автомат возле военных, а в подписи к фото звезда принялась рассуждать о том, какими должны быть супергерои в русском кино.
Юлия Михалкова
Фото из Instagram
Юлия Михалкова держит автомат
Фото из Instagram
"Кто может стать супергероями в современном российском кино и мультфильмах? От себя скажу: точно должна быть элегантная, хрупкая девушка в строгом платьице, способная коня на скаку остановить, в избу горящую войти, Пушкина наизусть прочитать и конечно из АКМ в яблочко со ста метров попасть!", — написала Михалкова.
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на публикацию звезды. Они принялись писать, что Михалковой нужно объяснить, как правильно держать автомат и что такое меры безопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Михалкова похвасталась перед фанатами пикантным снимком. Она позировала на камеру в кожаной куртке, надетой на голое тело.
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