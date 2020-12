Хлои Кардашьян спровоцировала слухи о помолвке со своим возлюбленным

Напомним, Хлои Кардашьян – американская телевизионная персона, бизнесвумен и предприниматель. Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Ее успех привел к созданию спин-оффов, в том числе Kourtney and Khloé Take Miami (2009-2013) и Kourtney and Khloé Take The Hamptons (2014-2015).