Хлои Кардашьян спровоцировала слухи о помолвке со своим возлюбленным

София Ковнир Люди 09:46, 24.12.2020 Обновлено: 10:10, 24.12.2020

В СМИ появилась информация о том, что звезда американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" 36-летняя Хлои Кардашьян собралась замуж за своего возлюбленного Тристана Томпсона. Так, знаменитость засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки.

Пока представители Кардашьян никак не прокомментировали новость. Об этом сообщает издание TMZ (фото можно посмотреть ниже).

По предварительной информации, Кардашьян со своей дочерью приехали в Бостон, чтобы провести каникулы вместе с Томпсоном.

Кольцо на пальце Хлои Кардашьян
TMZ

Отметим, что в 2016-2019 годы звезда встречалась с баскетболистом Тристаном Томпсоном, с которым рассталась после его многочисленных измен, в том числе во время ее беременности. 12 апреля 2018 года она родила дочь – Тру Томпсон.

Позже стало известно, что во время пандемии пара помирилась. В декабре папарацци заметили их на свидании в Бостоне.

  • Напомним, Хлои Кардашьян – американская телевизионная персона, бизнесвумен и предприниматель. Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Ее успех привел к созданию спин-оффов, в том числе Kourtney and Khloé Take Miami (2009-2013) и Kourtney and Khloé Take The Hamptons (2014-2015).

  • Тристан Томпсон – канадский профессиональный баскетболист, который выступает за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Бостон Селтикс". Играет на позиции тяжелого форварда и центрового.

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон
Чемпионат.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян продала свой дом в Калабасасе в округе Лос-Анджелес. Его общая стоимость составила 15,5 миллиона долларов.

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