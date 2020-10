Хлои Кардашьян переболела коронавирусом и назвала свои симптомы

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян переболела коронавирусом. Так, 36-летняя знаменитость получила положительный ПЦР-тест на COVID-19 еще в марте.

Подробностями о том, как протекала болезнь и о симптомах Хлои рассказала в эфире семейного реалити-шоу Keeping Up With the Kardashian, когда у нее только подтвердили диагноз. Сам выпуск был опубликован 28 октября (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Только что узнала, что у меня COVID-19. Я была в своей комнате. Все будет хорошо, но несколько дней было очень плохо. Я страдаю мигренью, но это была самая безумная головная боль", – рассказывала знаменитость.

Кардашьян призналась, что среди симптомов у нее были также дрожь, рвота, приливы холода и жара. Кроме того, при кашле у Хлои было ощущение жжения.

