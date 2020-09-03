Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов показал версию хита Михаила Шуфутинского "Третье сентября" на татарском языке.

Соответствующее видео глава республики опубликовал на личной странице в Instagram. На записи можно увидеть, как трое мужчин едут в автомобиле, одетые в национальные татарские костюмы. Один из них играет на баяне, а двое других поют песню "Третье сентября" (чтобы просмотрет, доскролльте новость до конца).

Хит Шуфутинского "3 сентября" исполнили на татарском языке (скриншот с видео)

Отметим, что в ролике снялись участники группы "Заман егетлэре" из Альметьевска Рамиль Илалетдинов и Айнур Сафиев, а также артист Альметьевского татарского драмтеатра Фаиль Сафиуллин. Он набрал 113 тысяч просмотров и десятки восторженных комментариев. В основном – это реакции людей в виде смайликов.

Хит Шуфутинского "3 сентября" исполнили на татарском языке. Видео

Хит Шуфутинского "3 сентября" исполнили на татарском языке. Видео

Композицию "Третье сентября" написал Игорь Крутой, а автором текста является Игорь Николаев. Выполнил ее Шуфутинский впервые в 1993 году в рамках альбома "Гуляй, душа!", Который вышел в 1994 году. В песне шансонье рассказывает печальную историю развода, которое произошло именно 3 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, хит Шуфутинского "3 сентября" вызвал ажиотаж в сети: как пользователи "переворачивают календарь".

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