Хит Шуфутинского "3 сентября" исполнили на татарском языке.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов показал версию хита Михаила Шуфутинского "Третье сентября" на татарском языке.
Соответствующее видео глава республики опубликовал на личной странице в Instagram. На записи можно увидеть, как трое мужчин едут в автомобиле, одетые в национальные татарские костюмы. Один из них играет на баяне, а двое других поют песню "Третье сентября" (чтобы просмотрет, доскролльте новость до конца).
Хит Шуфутинского "3 сентября" исполнили на татарском языке (скриншот с видео)
Отметим, что в ролике снялись участники группы "Заман егетлэре" из Альметьевска Рамиль Илалетдинов и Айнур Сафиев, а также артист Альметьевского татарского драмтеатра Фаиль Сафиуллин. Он набрал 113 тысяч просмотров и десятки восторженных комментариев. В основном – это реакции людей в виде смайликов.
Хит Шуфутинского "3 сентября" исполнили на татарском языке. Видео
Хит Шуфутинского "3 сентября" исполнили на татарском языке. Видео
Композицию "Третье сентября" написал Игорь Крутой, а автором текста является Игорь Николаев. Выполнил ее Шуфутинский впервые в 1993 году в рамках альбома "Гуляй, душа!", Который вышел в 1994 году. В песне шансонье рассказывает печальную историю развода, которое произошло именно 3 сентября.
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