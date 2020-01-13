Хирург рассказал о пластических операциях Пугачевой: как менялась внешность певицы

Косметолог и пластический хирург Мадина Байрамукова прокомментировала внешность российской певицы Аллы Пугачевой.

Так, в комментарии Собеседник.ru Байрамукова заявила, что артистка использовала некачественные препараты для омоложения из-за чего теперь на лице Пугачевой появились бугры.

Алла Пугачева Подробности

"У Аллы, конечно, явно виден дисбаланс на лице. Он является последствием неоднократных и непоследовательных вмешательств косметологов и хирургов. Алла начинала свой путь в косметологии и пластической хирургии в те времена, когда данные дисциплины только развивались. Тогда для омоложения часто использовались препараты на основе синтетических материалов, такие, как биополимерный гель, который, как потом выяснилось, могут приводить к очень неприятным последствиям", – говорит хирург.

Алла Пугачева в молодости fan-club-alla.ru

Алла Пугачева в молодости Домашний Очаг

"Проблемы не удается скрыть даже под внушительным слоем косметики. Особенно у Пугачевой страдает кожа вокруг глаз. Здесь эпидермис в семь раз тоньше, чем на других участках лица, поэтому эта зона больше других подвержена возрастным изменениям", – добавила специалист.

Алла Пугачева в 2010 году Дни.ру

Алла Пугачева и Максим Галкин в 2011 году Дни.ру

Алла Пугачева и Максим Галкин в 2013 году Дни.ру

Использование некачественных препаратов для омоложения сказалось и на состоянии подбородка, считает Мадина:

"У Аллы очень крупный, мужиковатый подбородок неестественного объема. Учитывая некоторые неровности кожи в этой области, я могу сделать предположение, что здесь тоже использовался синтетический препарат, который вызвал неконтролируемое разрастание фиброзной ткани. Это привело к образованию таких неровностей. Их можно прикрывать введением других препаратов, но делать это до бесконечности невозможно".

Алла Пугачева Главред

Впрочем, врач убеждена, что примадонна продолжает работать над своей внешностью по сей день:

"Не будем забывать, что Алла генетически не является безупречно красивой женщиной. Даже в молодом возрасте она была полноватой, не обладала утонченными линиями тела. У нее всегда были массивные конечности. Но шея сохранилась в хорошем состоянии. Из-за чего могу сделать вывод, что работу над своей внешностью Алла Борисовна ведет до сих пор".

Алла Пугачева belnovosti.by

Алла Пугачева clutch.ua

Алла Пугачева Инстаграм Аллы Пугачевой

Стоит отметить, что на новых фотографиях Пугачевой в сети поклонники регулярно восхищаются прекрасным внешним видом примадонны. Более того, фанаты отмечают, что с возрастом Алла лишь молодеет.

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2019 год Instagram @maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Instagram @maxgalkinru

Алла Пугачева Instagram @maxgalkinru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.

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