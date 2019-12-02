"Химия между вами": Крутой намекнул на роман Лорак и Лазарева

Российский композитор Игорь Крутой подогрел слухи о романе Ани Лорак и Сергея Лазарева.

Так, под новым совместным фото певцов, которое было сделано во время празднования дня рождения дочки Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, композитор оставил неоднозначный комментарий, который вызвал бурные обсуждения.

Ани Лорак и Сергей Лазарев Инстаграм

"Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или...?", - написал Крутой.

Инстаграм Сергея Лазарева

Поклонники звезд тут же поддержали комментарий композитора, заявив, что между Лорак и Лазаревым уже давно есть химия. Более того, некоторые фанаты даже начали предполагать, что Ани является матерью детей артиста.

Примечательно, что слухи о том, что певцов связывают вовсе не дружеские отношения, впервые появились в сети еще несколько лет назад. Однако сами Лорак и Лазарев предпочитают игнорировать вопросы об их романе.

Ани Лорак и Сергей Лазарев Инстаграм

Ани Лорак и Сергей Лазарев Инстаграм

Ани Лорак и Сергей Лазарев Инстаграм

Ани Лорак и Сергей Лазарев Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

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