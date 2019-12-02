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2 декабря • обновлено в 22:04
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"Химия между вами": Крутой намекнул на роман Лорак и Лазарева

5.6т
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Российский композитор Игорь Крутой подогрел слухи о романе Ани Лорак и Сергея Лазарева.

Так, под новым совместным фото певцов, которое было сделано во время празднования дня рождения дочки Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, композитор оставил неоднозначный комментарий, который вызвал бурные обсуждения.

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Инстаграм

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"Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или...?", - написал Крутой.

"Химия между вами": Крутой намекнул на роман Лорак и Лазарева

Инстаграм Сергея Лазарева

Поклонники звезд тут же поддержали комментарий композитора, заявив, что между Лорак и Лазаревым уже давно есть химия. Более того, некоторые фанаты даже начали предполагать, что Ани является матерью детей артиста.

"Химия между вами": Крутой намекнул на роман Лорак и Лазарева
"Химия между вами": Крутой намекнул на роман Лорак и Лазарева
"Химия между вами": Крутой намекнул на роман Лорак и Лазарева
"Химия между вами": Крутой намекнул на роман Лорак и Лазарева
"Химия между вами": Крутой намекнул на роман Лорак и Лазарева

Примечательно, что слухи о том, что певцов связывают вовсе не дружеские отношения, впервые появились в сети еще несколько лет назад. Однако сами Лорак и Лазарев предпочитают игнорировать вопросы об их романе.

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Инстаграм

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Инстаграм

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Инстаграм

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Игорь Крутой Сергей Лазарев Ани Лорак
Место
Россия
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