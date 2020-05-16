Экс-участница романтического шоу "Холостяк-10" Виктория эмоционально высказалась после своего ухода из проекта.

Так, Вика покинула шоу в выпуске, который был показан в пятницу, 15 мая. Девушка уехала домой за шаг до финала. На личной странице в Instagram она поделилась личными переживаниями.

Она заявила своим фанатам, что болезненно переживала свой выгон из "Холостяка", так как испытывала к главному герою Максу Михайлюку истинные чувства.

Макс Михайлюк и Вика на шоу "Холостяк-10" Факты

"В нашей истории не будет Happy End... Это был нелегкий проделанный путь на этом проекте, непростой этап и колоссальный жизненный опыт, который сделал меня только сильнее. Жизнь продолжается, а боль постепенно утихает", – написала Виктория.

"Мне было тогда очень тяжело что-то говорить, было все как в тумане на тот момент, просто не хотела принимать то, что это конец нашей истории! И только в машине эмоции взяли верх и та боль, что внутри, вылилась слезами... Меня ранили, но я продолжаю жить!" – добавила она.

Также Виктория пообещала поклонникам, что, несмотря на то, что холостяк ее не выбрал и отправил домой, она все равно станет счастливой.

"И как сказал мне один очень хороший человек потом: ты обязательно будешь счастливая, слышишь!" Тогда это с трудом воспринималось, так как эмоции и разбитое состояние блокировало эту фразу. Но спустя некоторое время, я для себя осознала и дала себе установку – этим словам обязательно место быть в моей жизни!" – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом выпуске шоу "Холостяк" главный герой проекта Максим Михайлюк познакомил участниц со своими родителями. В результате в финал программы прошли Даша и Дана.