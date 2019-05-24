"Харю начистить всем!" Известный в России актер разозлил сеть высказыванием о "врагах"

Знаменитый российский певец и актер Михаил Боярский сделал скандальное заявление о врагах РФ, чем вызвал гнев в сети.

Соответствующее интервью он дал в программе "А поговорить" (чтобы послушать, что он сказал, проскролльте до конца страницы).

Ведущая Ирина Шихман спросила у Боярского, кого он считает врагами России. Артист удивил ее ответом, заявив, что ими являются "все, кто против нас". Шихман была не согласна. По ее мнению, Россия на мировой арене сама выступает против всех.

Михаил Боярский подлизался к Путину заявлением о врагах

"Значит правильно мы делаем, потому что мы защищены. Прав тот, кто сильный, вот и все. А мы должны быть правы, потому что мы это заслужили. Правда в силе, конечно. А кто же против сильного попрет со своими устоями, принципами нравственными. Попробуй, не суйся к нам, мы богатая страна и ресурсами, и людьми. Завидуйте в сторонке, потому что мы умеем защищаться. Нападать не будем, нет. Мы не нападали. Но харю начистить всем, кто только посмеет", – ответил Боярский.

Михаил Боярский о врагах России скриншот

Слова артиста задели пользователей. Многие задались вопросом, за что его все так любят, ведь кроме злобы, одиночества и подхалимажа к действующей власти он сейчас ничего больше не демонстрирует.

"Не понимаю, почему его так любят? Пустой, злой, одинокий человек, все", "Испанский стыд", "Холуйскую сущность не спрячешь", " У некоторых с годами появляется мудрость, а у него маразм... Печально", "Полное разочарование. Проституция и подхалимаж", "На удивление, весьма ограниченный человек", "Обыкновенный конформист, который при любой власти будет целовать её в ж*пу. Кому он сейчас интересен вообще", – возмутились пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря 2018 году Боярскому исполнилось 69 лет. Он оскандалился в этот день во время интервью. В частности, артист начал ссориться со своей супругой, заявляя, что она "сдохнет следом за ним", потому что ни на что не способна. После этого за Боярским закрепилась слава сексиста.

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