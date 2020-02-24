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24 февраля • обновлено в 20:36
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Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

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Суд присяжных в Нью-Йорке (США) в понедельник, 24 февраля, признал 67-летнего бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии.

Вердикт вынесли по двум статьям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени – домагательство, пишет ВВС.

Знаменитый продюсер признан, в частности, виновным в том, что в 2006 году в своей квартире в Нью-Йорке принудил ассистентку Мими Хейли к оральному сексу, а также изнасиловал начинающую актрису в гостиничном номере в 2013 году. По нескольким пунктам обвинения (изнасилование первой степени и "хищническое насилие"), за которые ему грозило пожизненное заключение, Вайнштейн оправдан.

Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

ТАСС

Пока не вынесен приговор по еще двум обвинениям в сексуальном насилии. Во время суда сам Вайнштейн не признавал себя виновным.

Отмечается, что в общей сложности примерно 80 женщин дали показания против Вайнштейна. Ему все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году. До этого времени продюссер будет находиться в камере.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Харви Вайнштейн
Место
США
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