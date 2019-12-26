"Харламова жалко!" Асмус снялась в страстной сцене с Егором Кридом

25-летний российский певец Егор Крид анонсировал новый клип "Love is", выложив тизер видео, в котором он появляется вместе с 31-летней актрисой Кристиной Асмус.

Артисты обнимаются стоя у стены, а затем начинают целоваться. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Крида.

Пользователи сети отнеслись к такому появлению Асмус негативно. Многие начали жалеть ее мужа комика Гарика Харламова.

"Ну, в этот раз все легально. Гарик помог Криду записать трек на 3-й раунд 17-го независимого, а Крид помог Гарику удовлетворить творческие потребности жены", "Она со всеми на камеру сосаться будет?", "Бедный Гарик", "Гарик конечно очень любит Асмус", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.

Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.

Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

Также стало известно, что во время съемок использовались специальные накладки, потому актеры даже не касались друг друга.

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