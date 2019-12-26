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26 декабря • обновлено в 18:35
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"Харламова жалко!" Асмус снялась в страстной сцене с Егором Кридом

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25-летний российский певец Егор Крид анонсировал новый клип "Love is", выложив тизер видео, в котором он появляется вместе с 31-летней актрисой Кристиной Асмус.

Артисты обнимаются стоя у стены, а затем начинают целоваться. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Крида.

"Харламова жалко!" Асмус снялась в страстной сцене с Егором Кридом
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Пользователи сети отнеслись к такому появлению Асмус негативно. Многие начали жалеть ее мужа комика Гарика Харламова.

"Харламова жалко!" Асмус снялась в страстной сцене с Егором Кридом
"Харламова жалко!" Асмус снялась в страстной сцене с Егором Кридом

"Ну, в этот раз все легально. Гарик помог Криду записать трек на 3-й раунд 17-го независимого, а Крид помог Гарику удовлетворить творческие потребности жены", "Она со всеми на камеру сосаться будет?", "Бедный Гарик", "Гарик конечно очень любит Асмус", - пишут в сети.

"Харламова жалко!" Асмус снялась в страстной сцене с Егором Кридом
"Харламова жалко!" Асмус снялась в страстной сцене с Егором Кридом
"Харламова жалко!" Асмус снялась в страстной сцене с Егором Кридом
"Харламова жалко!" Асмус снялась в страстной сцене с Егором Кридом
"Харламова жалко!" Асмус снялась в страстной сцене с Егором Кридом
"Харламова жалко!" Асмус снялась в страстной сцене с Егором Кридом

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Автор
Мария Дидык
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