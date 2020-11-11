Харламова заподозрили в романе с "копией" Асмус

Российского комика Гарика Харламова заподозрили в романе с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой он снимался в сериале "Гусар". По слухам, пара сейчас отдыхает вместе в Сочи.

Как сообщает издание Woman.ru, любовные отношения между исполнителями главных ролей "Гусара" завязались еще несколько месяцев назад. На съемочной площадке Екатерина и Гарик якобы романтично ухаживали друг за другом – девушка готовила юмористу обеды, а тот относился к ней с небывалой нежностью. Причем происходило это все еще до официального развода Харламова и Асмус.

Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов в фильме "Гусар" Instagram Екатерины Ковальчук

К слову, пользователи отметили удивительную схожесть между бывшей супругой Харламова Кристиной Асмус и его новой "спутницей". Двух актрис сравнивают не только по внешним данным (обе светловолосые, очень стройные, красивая улыбка), но и по тембру голоса.

Кристина Асмус и Екатерина Ковальчук

Кристина Асмус и Екатерина Ковальчук

О новой любви Харламова известно, что она – уроженка российского города Сыктывкар, а также выпускница Санкт-Петербургского института гуманитарного образования. За свою короткую карьеру уже успела сыграть роль в снятой в Голливуде короткометражке "Рядовой".

Екатерина Ковальчук Instagram Екатерины Ковальчук

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