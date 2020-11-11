Харламова заподозрили в романе с "копией" Асмус
Российского комика Гарика Харламова заподозрили в романе с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой он снимался в сериале "Гусар". По слухам, пара сейчас отдыхает вместе в Сочи.
Как сообщает издание Woman.ru, любовные отношения между исполнителями главных ролей "Гусара" завязались еще несколько месяцев назад. На съемочной площадке Екатерина и Гарик якобы романтично ухаживали друг за другом – девушка готовила юмористу обеды, а тот относился к ней с небывалой нежностью. Причем происходило это все еще до официального развода Харламова и Асмус.
К слову, пользователи отметили удивительную схожесть между бывшей супругой Харламова Кристиной Асмус и его новой "спутницей". Двух актрис сравнивают не только по внешним данным (обе светловолосые, очень стройные, красивая улыбка), но и по тембру голоса.
О новой любви Харламова известно, что она – уроженка российского города Сыктывкар, а также выпускница Санкт-Петербургского института гуманитарного образования. За свою короткую карьеру уже успела сыграть роль в снятой в Голливуде короткометражке "Рядовой".
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия.
Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.
29 октября мировой суд расторгнул брак Харламова и Асмус. Судебный процесс длился четыре месяца, сами артисты на него так ни разу и не явились, отправляя вместо себя адвокатов.