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26 октября • обновлено в 14:47
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Харламов жестко высмеял главного пропагандиста Путина: видео

1.2т Читать материал на украинском

Резидент Comedy Club Гарик Харламов жестко высмеял топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, который постоянно говорит о господстве России на всей планете.

В частности, он спел про итальянскую виллу "главного патриота" РФ (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Харламов высмеял Соловьева

Харламов высмеял Соловьева

"Маленький домик, русская печка, русские книги и русская свечка. Странного в этом что здесь такого? Это дом Соловьева на озере Комо", – спел Харламов.

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Что примечательно, сам Соловьев в своем Telegra-канале уже отреагировал на выступление юмориста. Он разместил ролик в своем блоге, подписав его смеющимися смайликами.

Харламов жестко высмеял главного пропагандиста Путина: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандист, регулярно рассказывающий об "ужасах" жизни на Западе, сам имеет вид на жительство в Италии.

Недавно народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко показал, как выглядит итальянская вилла Соловьева.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Гарик Харламов Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
видео
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hunt andres
hunt andres
У Соловьева все в порядке с чувством юмора:-) Респект обоим.
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