Харламов высмеял слухи о романе со скандальной блогершей и опубликовал фото с "новой избранницей"

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью. Так, ранее РосСМИ писали, что комик ушел от Кристины Асмус к скандальной телеведущей и блогерше Яне Кошкиной.

На личной странице в Instagram артист опубликовал пост, в котором высмеял данное предположение, и прикрепил к нему фотографию с якобы новой пассией. Отметим, что на отретушированном снимке Харламов будто стоит рядом с женщиной с огромной грудью, которую он назвал Грудининой.

"Ладно, раскрыли, что уж там... Знакомьтесь, моя новая пассия: Гига Бюстовна Грудинина!" – написал комик.

Харламов высмеял слухи о романе со скандальной блогершей (Instagram Гарика Харламова)

Многие поклонники в комментариях оценили чувство юмора Харламова: "Гарик, ты время даром не терял", "Лучший юморист и просто крутой человек", "Гарик в своем репертуаре, ржач".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.