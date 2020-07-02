Харламов высмеял слухи о разводе с Асмус: назвал себя тираном и алкашом

Российский комик Гарик Харламов высмеял слова своих якобы знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

Так, на личной странице в Instagram он опубликовал пост, в котором назвал себя "жадным, злым, тираном, наркоманом и самовлюбленным бесчувственным алкашом". Однако заявил, что все же "истинной причиной" их развода с Кристиной стал его шопоголизм.

Гарик Харламов и Кристина Асмус (Instagram Гарика Харламова)

"Дабы опередить моих следующих "знакомых" и "друзей" признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, пищевой и сексуальной зависимостью... Старый наркоман, сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное! Но, это не причина развода. Истинная причина развода – шопоголизм", – написал с иронией Харламов.

Юморист также добавил, что не знаком с теми людьми, которые в прессе называют его своими продюсерами и коллегами. И отметил, что они "несут очередную околесицу".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть совместная 6-летняя дочь Анастасия.