Харламов ушел от Асмус и стал инициатором развода: что могло стать причиной

Кристина Долматова Люди 17:54, 16.07.2020 Обновлено: 18:06, 16.07.2020

Около месяца назад Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании. Сейчас же стало известно, что инициатором развода стал комик.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Также известно, что супруги договорились, что их шестилетняя дочь Настя останется с матерью. А что касается раздела имущества и алиментов – Харламов и Асмус будут решать этот вопрос через суд.

О том, что стало причиной для Харламова подать на развод с Асмус – комик официально не заявлял. Однако недавно российские СМИ сообщили, что Гарик мог уйти от жены к скандальной телеведущей и блогерше Яне Кошкиной. Отмечается, что причиной слухов об их романе стала вечеринка по случаю дня рождения гимнастки и жены комика Павла Воли Ляйсан Утяшевой. Якобы Харламов на празднике откровенно заигрывал с Кошкиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

"Тищенко развозит Spotify": в сети высмеяли курьез с кандидатом в мэры Киева

В Киеве провели многочисленный митинг в защиту украинского языка: фоторепортаж

Новым главой НБУ стал Шевченко: почему его выбрал Зеленский и как изменится курс

Аде Роговцевой – 83: десять сильных фраз о Донбассе, Крыме и россиянах

Россия устроила демарш в ОБСЕ из-за Украины и покинула заседание