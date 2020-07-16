Около месяца назад Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании. Сейчас же стало известно, что инициатором развода стал комик.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Также известно, что супруги договорились, что их шестилетняя дочь Настя останется с матерью. А что касается раздела имущества и алиментов – Харламов и Асмус будут решать этот вопрос через суд.

Харламов ушел от Асмус и стал инициатором развода: что могло стать причиной

О том, что стало причиной для Харламова подать на развод с Асмус – комик официально не заявлял. Однако недавно российские СМИ сообщили, что Гарик мог уйти от жены к скандальной телеведущей и блогерше Яне Кошкиной. Отмечается, что причиной слухов об их романе стала вечеринка по случаю дня рождения гимнастки и жены комика Павла Воли Ляйсан Утяшевой. Якобы Харламов на празднике откровенно заигрывал с Кошкиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.