Харламов рассказал настоящую причину развода с Асмус

София Ковнир Люди 16:20, 26.10.2020 Обновлено: 16:31, 26.10.2020

Российский комик Гарик Харламов подробно рассказал о причине развода с актрисой Кристиной Асмус.

Официально пара еще не развелась, но, по словам юмориста, этот период они переживают лояльно. Об этом шоумен сообщил в интервью на YouTube-канале шоу "Без души" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Харламов заявил, что их 6-летняя дочь Анастасия до сих пор не знает о разводе родителей.

"Настя до сих пор не знает, что папа и мама развелись. Мы попытаемся сделать так, чтобы это не было ударом для ребенка", – сказал юморист.

Гарик Харламов подробно рассказал о причине развода с актрисой Кристиной Асмус
Cosmopolitan

Кроме того, комик отметил, что конкретного прецедента, который мог стать причиной расставания – не было. К этому все шло постепенно.

По его словам, у них с Асмус совершенно разные взгляды на жизнь.

"В какой-то момент мы поняли, что разные люди. Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь вы из разных миров", – подчеркнул шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик Гарик Харламов сделал пародию на шоу "Холостяк", где отвергал всех девушек, хоть чем-то похожих на экс-возлюбленную Кристину Асмус.

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