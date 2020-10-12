Харламов публично высмеял разрыв с Асмус. Видео

Российский комик Гарик Харламов сделал пародию на шоу "Холостяк", где отвергал всех девушек, хоть чем-то похожих на экс-возлюбленную Кристину Асмус.

Артист предстал в качестве участника "Харластяк" в новом выпуске Comedy Club на телеканале ТНТ, где все претендентки были ему не по вкусу. Первая назвалась Кристиной, что вызвало резкую реакцию: "Сразу нет!". Вторая была Олесей, но оказалась актрисой, что тоже не подошло юмористу. Третья претендентка на сердце героя была далека от творческой профессии (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

скриншот с видео

"Скоро я стану врачом, а пока я интерн", – заявила она, вновь с отсылкой к экс-возлюбленной Гарика. На что Харламов заявил, что над ним издеваются и захлопнул за ней дверцу машины.

скриншот с видео

Наконец, четвертая девушка заявила, что является профессиональным переводчиком с английского и сейчас "переводит очень интересный текст". После этого шоумен бросил в нее розу.

скриншот с видео

"После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет Харламову идеально", – сказал ведущий шоу, после чего в кадре появилась женщина с усами.

скриншот с видео

скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

Супруги договорились, что их шестилетняя дочь Настя останется с матерью. А что касается раздела имущества и алиментов – Харламов и Асмус будут решать этот вопрос через суд.