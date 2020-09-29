Харламов прокомментировал развод с Асмус и слухи о любовнице

Российский комик Гарик Харламов рассказал, почему они с актрисой Кристиной Асмус решили развестись, а также прокомментировал слухи о том, что у него появилась любовница.

Подробностями артист поделился в интервью изданию Peopletalk. По словам Гарика, они с Кристиной решили расстаться, чтобы избежать домыслов и остаться друзьями ради дочери. Также он отметил, что между ним и бывшей супругой нет никакой вражды.

"У нас нет вражды, мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону, суду – официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно. Кристина сейчас, кстати, снималась в проекте ТНТ "Золото Геленджика", так что мы даже работаем на одном поле – все осталось так же, кроме штампов "муж" и "жена" в паспорте... В конце концов, миллион человек разводятся, главное – остаться друзьями настолько, насколько это возможно. Особенно при наличии ребенка", – заявил Харламов.

Кристина Асмус и Гарик Харламов. gorodche.ru

Комик также прокомментировал свой "роман" с актрисой Яной Кошкиной. Харламов уточнил, что ему смешно читать такие новости, ведь они с девушкой не более, чем просто знакомые.

"Каждый день в сети всплывают какие-то "новости" про мою любовницу, еще про что-то – это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах – из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время "информационного фастфуда", бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на все спокойно, в штатном режиме", – подытожил он.

Гарик Харламов и Яна Кошкина. коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

Супруги договорились, что их шестилетняя дочь Настя останется с матерью. А что касается раздела имущества и алиментов – Харламов и Асмус будут решать этот вопрос через суд.