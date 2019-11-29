"Ты крещеный?" Харламов и Белый поиздевались над Соловьевым

Популярные российские комики Гарик Харламов и Руслан Белый в шоу "Ошуительное Хоу" высмеяли журналиста и пропагандиста Кремля Владимира Соловьева.

Так, они отметили, что ходить на его радио-шоу страшно. Видео разместили на официальном Youtube-канале программы. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Надо было к Соловьеву на радио сходить", - заявил Белый.

Скриншот из видео

Харламов ответил ему, что "там страшно".

"Та там страшно, ты чего? Ты крещенный? Нет? Ну тогда иди", - сказал комик.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как ранее писал OBOZREVATEL, резидент Comedy Club Гарик Харламов жестко высмеял топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, который постоянно говорит о господстве России на всей планете.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!