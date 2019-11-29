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29 ноября • обновлено в 12:48
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"Ты крещеный?" Харламов и Белый поиздевались над Соловьевым

2.6т
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Популярные российские комики Гарик Харламов и Руслан Белый в шоу "Ошуительное Хоу" высмеяли журналиста и пропагандиста Кремля Владимира Соловьева.

Так, они отметили, что ходить на его радио-шоу страшно. Видео разместили на официальном Youtube-канале программы. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Ты крещеный?" Харламов и Белый поиздевались над Соловьевым
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"Надо было к Соловьеву на радио сходить", - заявил Белый.
"Ты крещеный?" Харламов и Белый поиздевались над Соловьевым

Скриншот из видео

Харламов ответил ему, что "там страшно".

"Та там страшно, ты чего? Ты крещенный? Нет? Ну тогда иди", - сказал комик.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как ранее писал OBOZREVATEL, резидент Comedy Club Гарик Харламов жестко высмеял топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, который постоянно говорит о господстве России на всей планете.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Владимир Соловьев Гарик Харламов
Место
Россия
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