Харламов и Асмус делят дом на Рублевке за 100 миллионов рублей: как он выглядит

Российской актрисе Кристине Асмус и известному юмористу Гарику Харламову после развода приходится делить имущество.

Пара развелась в конце октября. В браке они прожили семь лет, пишет "Super".

Весной, в разгар самоизоляции, звездная семья переехала в четырехэтажный дом на Рублевке, где последние несколько лет шел ремонт. Актриса тогда призналась, что на дом заработал муж.

Как выяснилось, четырехэтажный таунхаус в туринском стиле находится в закрытом поселке в 10 минутах от концертного зала "Барвиха Luxury Village", куда Харламов часто ездит на съемки Comedy Club, и в пяти минутах от школы "Президент", где учится дочь знаменитостей.

Дом Асмус и Харламова за 100 млн рублей Super

410-метровый дом принадлежит юмористу, он купил его в 2014 году, когда девочке едва исполнился год. Таунхаус построен на одном из самых больших участков в поселке – почти восемь соток. Похожие дома в том же месте продаются по цене 90–100 млн рублей.

Дом Асмус и Харламова за 100 млн рублей uznayvse.ru

Сейчас дом на Рублевке в распоряжении Кристины и ее 7-летней дочери. В ближайшее время бывшим супругам предстоит договориться о разделе имущества.

Адвокат Асмус Марина Дубровская ранее заявила, что надеется мирно закончить эти переговоры в течение нескольких месяцев.

Также юрист сообщила, что до окончания процесса они не готовы давать комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведенная Асмус заинтриговала поклонников фото в свадебном платье.