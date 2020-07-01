Харламов хотел второго ребенка: в разводе комика с Асмус найдены новые детали

Вокруг развода известных российских актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус возникли новые детали – звезды якобы развелись из-за нежелания актрисы завести второго ребенка.

По словам источника из окружения пары, Асмус не хотела жертвовать своей карьерой ради семьи. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.

"Гарик очень женой гордился – особенно театральными ролями. Но в то же время ему хотелось второго ребенка, большой семьи. А Кристина стремилась строить карьеру – надо ковать железо, пока горячо. Она боялась перерыва из-за беременности, не хотела потерять роли в театре", – поделился друг семьи и коллега Харламова.

Кристина Асмус с дочкой Кино-Театр.РУ

Артисты предупредили близких и друзей, чтобы они не комментировали их расставание, поэтому информацию можно получить только из анонимных источников. По словам друга семьи, измены в союзе Харламова и Асмус не имели места, просто в какой-то момент атмосфера в доме накалилась, отношения зашли в тупик, а сохранить их дружескими ради дочери хотелось и Гарику, и Кристине.

Отметим, у Кристины Асмус и Гарика Харламова есть совместный ребенок – дочь Ананстасия. Девочке в январе 2020 исполнилось 6 лет. В сентябре она пойдет в первый класс частной школы, что находится неподалеку от элитного загородного поселка, где супруги купили и отремонтировали особняк.

Особняк Харламова и Асмус Uznayvse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно о том, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус разводятся спустя 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение.

Позже в сети предположили, что причиной развода пары стала измена со стороны Асмус. При этом друзья указали, что размолвки в семье начались давно, причиной якобы стал ремонт в новом доме артистов.

Также стало известно, как Асмус и Харламов разделят совместно нажитое имущество.