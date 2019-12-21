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21 декабря • обновлено в 09:13
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"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой

2.2т
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Российская актриса Кристина Асмус шокировала поклонников новым фото, на котором продемонстрировала слишком худую фигуру.

Так, на снимке, который звезда опубликовала на своей странице в Instagram, Асмус сидит на диване в светлом платье из фатина.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Instagram @asmuskristina

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Впрочем, поклонники обратили внимание на слишком худые руки Кристины, и высказали свои переживания на счет фигуры актрисы. По мнению фанатов, в последнее время Асмус еще больше похудела и ей срочно нужно набрать несколько килограммов.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Instagrm @asmuskristina

Некоторые и вовсе забеспокоились, не болеет ли Кристина анорексией. А кто-то в шутку предположил, что еду у актрисы забирает супруг Гарик Харламов.

"Не заболели ли вы?", "Гарик голодом морит", "Кристина, начинай уже кушать", "Исхудала совсем".

"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой
"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой
"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой
"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой
"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой
"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой
"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой
"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой
"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой
"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой
"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой
"Харламов еду отбирает": Асмус ужаснула сеть болезненной худобой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус поделилась с поклонниками откровенным фото. На снимке звезда запечатлена без белья.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
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