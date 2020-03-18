Харчишин показал результаты теста на коронавирус: фото документа

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин обнародовал результаты своего теста на коронавирус.

Так, они подтвердили, что COVID-19 у него нет. Фото документа музыкант опубликовал на личной странице в Facebook.

Валерий Харчишин Фото: facebook/valeriy.kharchyshyn

"После получения мной второго теста (ПЦР), который окончательно подтвердил отсутствие вируса COVID-19 (коронавирус), меня выписали для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства. Я с радостью, но со слезой на окне белой церкви, самостоятельно покинул инфекционное отделение в БЦ с видом на ту же самую белую церковь (Свято-Пантелеймоновский собор)", – рассказал Валерий.

Фото: facebook/valeriy.kharchyshyn

Также музыкант посоветовал поклонникам беречь себя и не терять юмора.

"Берегите себя, не теряйте юмора и ума! И еще... не занимайте на карантине много денег – все равно нужно будет отдать. Не надейтесь на то, что тот, кто вам одалживал, умрет", – написал Харчишин.

Фото: facebook/valeriy.kharchyshyn

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19.

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