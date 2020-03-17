Полная абсурдность действий: Харчишин рассказал, как его госпитализировали с подозрением на коронавирус

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин госпитализирован в больницу с симптомами коронавируса после поездки в Италию.

Артист сдал тест на COVID-19 и рассказал, с какими проблемами столкнулся в медицинских учреждениях. Об этом Валерий написал на личной странице в Facebook.

"Я один из тех, кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса, описанного в анамнезе COVID-19. Посоветовавшись со страховой, было рекомендовало обратиться в "скорую", – рассказал Харчишин, отметив, что среди симптомов у него был сухой кашель, температура, одышка и высокое давление.

Валерий Харчишин Журнал "Хочу"

Кроме того певец контактировал с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещал аэропорты в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествовал за рулем из Ломбардии в Лигурию с остановками в людных местах.

Артист поделился, что на момент госпитализации его отказались везти в Киевскую центральную больницу, а доставили в больницу города Белая Церковь.

"После нескольких бесплодных предложений изменить маршрут к Центральной Киевской больнице, вы решитесь отпустить "скорую", чтобы добраться собственным авто/такси/с другом, чтобы не занимать оперативную машину многочасовым путешествием в соседний город, но вам точно откажут, – на своем авто ехать нельзя. Может и логичная инструкция, но не за 100 км!" – возмутился Валерий.

В результате, в Белоцерковской больнице №3, куда отвезли Харчишина, тестов на коронавирус не оказалось, их доставляли с другого медучреждения из города Ирпень, откуда, собственно, и ехала скорая.

"Никаких тестов, в ночь с пятницы на субботу в назначенном Киевской ОГА центре борьбы с COVID-19 нет. Они были в Ирпене (откуда скорая). На вопрос – для чего тогда меня привезли за 100км от Киева – разводят руками, говоря что-то о инструкции", –отметил Харчишин.

pravda.com.ua

В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат. А показывает его ПЦР-тест, материал из которого должны привезти обратно в Киев в единую предназначенную для этого лабораторию.

"Тест таки сделали в воскресенье (попал в пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, с рентгеном у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви", – сообщил Валерий, гневно добавив, что в ситуации пандемии украинская медицина работает но делает это "через с**ку".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19.

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