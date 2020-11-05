HammAli & Navai попали в громкий скандал: концертный директор готовится подать иск в суд на артистов

Музыкальный продюсер Ульяна Поченко (Ульяна Банана) собирается подать в суд на бывших подопечных – рэп-дуэт HammAli & Navai – за обман с концертами.

Так, о своем решении девушка заявила после скандального интервью HammAli (Александра Алиева) для YouTube-шоу "Алена, блин!", в котором он рассказал, что артисты прекратили работу с продюсером и концертным директором из-за того, что она якобы плохо исполняла свои обязанности. В свою очередь Банана отметила, что в начале сотрудничества с группой выкладывалась на максимум, обивала пороги, чтобы о них все узнали. А музыканты, вместо благодарности, в какой-то момент решили урезать ее заработок. Об этом сообщает издание Super.

"Я их поставила на уровень "топ-5 популярных", это можно судить по их гонорару, востребованности и количеству концертов. В первые два года я не спала ночами, нужно было быть включенной 24 на 7. Но, как только мы получили фидбэк, безусловно, я могла позволить себе тратить на проект меньше времени, да и этого не требовалось. Я надеялась, что будет хоть какая-то благодарность. После пандемии планировался первый концерт, и за день до этого мне говорят: "Мы подумали, что со следующего концерта ты будешь получать меньше, просто как концертный директор". Я ответила, что меня это не устраивает, давайте прощаться, но вы отрабатываете все мои концерты на изначально проданных условиях. На что они сказали: "Да, мы отработаем", – рассказала Банана.

Она также добавила, что прекратила сотрудничество с HammAli & Navai. Однако артистов остались долги по проданным ею концертам – ребята отказываются их отрабатывать. Ульяна намерена подать на рэп-дует в суд, ее интересы будет представлять адвокат Сергей Жорин.

"Они меня обманули. Из 30 концертов на данный момент отработано только 3. Слова Саши о том, что они все отработают, – обман. Сейчас я с адвокатами решаю этот момент, буду обращаться в суд. Организаторы крайне недовольны, они не хотят отмен, потому что много денег было вложено в рекламу и аренду площадки... Все оформлено на мое ИП, на мне большая юридическая ответственность. Это сейчас очень острый вопрос", – подытожила Банана.

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