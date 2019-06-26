"Хайпожорка и лицемерка!" Собчак загнобили из-за скандала с BadComedian

Российскую телеведущую Ксению Собчак загнобили после видео блогера Евгения Баженова (BadComedian), в котором он обвинил журналистку во лжи в скандале с кинокомпанией Kinodanz.

Под новым выпуском "Осторожно, Собчак" с фронтменом рейв-группы Little Big пользователи массово накинулись на нее с претензиями.

Ксения Собчак и Евгений Баженов

Всего за несколько часов новый выпуск программы набрал 2,8 тысячи дизлаков, и 5,2 тысячи лайков. В комментариях пользователи ясно дали понять, что пришли отметиться под роликом в знак поддержки BadComedian. А дизлайки были поставлены именно Собчак, а не музыкальному коллективу.

скриншот

"Кажется, после видео Бэда лайки и дизы тут закроют", "После видео BadComedian, очень вовремя", "Разгружайте фуру дизлайков", "Уверен, что интервью интересное, но после видоса Комедиана, тут будет много дизлайков", "Пи**ец, как не вовремя Ксения Анатольевна ролик выложила", "Хайпажорка", "Надо задизить эту хайпожорку и лицемерку. Ильич, прости, как ты на это решился", – прокомментировали в сети.

Тем временем, сама Собчак тоже решила отреагировать на видео BadComedian. Она написала в своем Telegram поздравления с окончанием неприятного процесса в суде с Kinodanz.

Как сообщал OBOZREVATEL, Kinodanz подала в суд на Баженова в начале 2019 года из-за обзора фильма "За гранью реальности". Он якобы нарушил авторские права и испортил им репутацию. В итоге с Баженова потребовали удалить видео и заплатить миллион рублей штрафа.

Позже за блогера заступились продюсеры, режиссеры и журналисты в России. Среди них оказались даже те, кто попадал под критику в обзорах BadComedian.

26 июня Баженов опубликовал видео, подведя итоги судебного разбирательства. Кинокомпания иск отозвала, Минкульт РФ дал невразумительное объяснение, почему спонсирует плохие фильмы. Блогер также рассказал, как Собчак перекрутила скандал.

В частности, телеведущая записывала обращение, в котором пожаловалась, что "помогла BadComedian и уговорила Kinodanz пойти на мировую", но тот якобы отказался от ее благотворительности. Как оказалось, Собчак вырвала слова из контекста.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!