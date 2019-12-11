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11 декабря • обновлено в 23:04
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"Хайп на войне ловит!" Слезы Тодоренко из-за травли в Украине разъярили сеть

4.3т
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Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, нарвалась на критику из-за слез по поводу травли в Украине.

Артистку обвинили в хайпе на теме войны с Россией во время интервью в программе "Осторожно, Собчак" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, многие так и не поверили, что Тодоренко искренне вела себя с Собчак. Также многих возмутил тот факт, что интервью у нее брали за столом.

Тодоренко расплакалась из-за Украины

Тодоренко расплакалась из-за Украины

Кадр из видео

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"Слезы по Украине? На теме войны, что ли хайп ловит", "Ой не верю ей совсем я, очень наигранная и совсем не смешная", "Мне Регина кажется неискренней. Наигранный смех, эти слёзы. Как-то все слишком", "А почему она расплакалась? На каком вопросе", "Как можно так жадно кушать, плакать и обсуждать такую важную тему", "Набухалась, поплакала, все как у всех", – написали в комментариях.

"Хайп на войне ловит!" Слезы Тодоренко из-за травли в Украине разъярили сеть
"Хайп на войне ловит!" Слезы Тодоренко из-за травли в Украине разъярили сеть
"Хайп на войне ловит!" Слезы Тодоренко из-за травли в Украине разъярили сеть
"Хайп на войне ловит!" Слезы Тодоренко из-за травли в Украине разъярили сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко рассказала о конфликте с телеведущим Андреем Бедняковым, с которым она снималась в проекте "Орел и Решка".

В эфире у Собчак она разрыдалась, рассказав, что ее муж жених Влад Топалов, который ранее выступал на площади оккупированного Луганска, не может попасть к ее родителям.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Регина Тодоренко Ксения Собчак
Место
Россия
Теги
скандалы шоу-бизнес видео соцсети
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Комментарии
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Рудь Ірина
Рудь Ірина
А в Луганск не забыл съездить? Таким слезам веры нет!
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Когда мы освободим украинскую область, тогда и поедет
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Так это кокс слезами выходит))))))) Кончита- рЫгина
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