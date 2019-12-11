"Хайп на войне ловит!" Слезы Тодоренко из-за травли в Украине разъярили сеть

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, нарвалась на критику из-за слез по поводу травли в Украине.

Артистку обвинили в хайпе на теме войны с Россией во время интервью в программе "Осторожно, Собчак" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, многие так и не поверили, что Тодоренко искренне вела себя с Собчак. Также многих возмутил тот факт, что интервью у нее брали за столом.

Тодоренко расплакалась из-за Украины Кадр из видео

"Слезы по Украине? На теме войны, что ли хайп ловит", "Ой не верю ей совсем я, очень наигранная и совсем не смешная", "Мне Регина кажется неискренней. Наигранный смех, эти слёзы. Как-то все слишком", "А почему она расплакалась? На каком вопросе", "Как можно так жадно кушать, плакать и обсуждать такую важную тему", "Набухалась, поплакала, все как у всех", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко рассказала о конфликте с телеведущим Андреем Бедняковым, с которым она снималась в проекте "Орел и Решка".

В эфире у Собчак она разрыдалась, рассказав, что ее муж жених Влад Топалов, который ранее выступал на площади оккупированного Луганска, не может попасть к ее родителям.

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